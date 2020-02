Performance mitigée pour Glencore sur ses opérations africaines en 2019

AGENDA MINES

03 Février 2020 | 06 Février 2020

Mining Indaba (Cape Town, South Africa)



"Optimising Growth and Investment in the Digitised Mining Economy"



12 Mars 2020 | 13 Mars 2020

MiningTech Africa 2020 (Johannesburg, South Africa)



Conférence, exposition et réseautage au Sandton Convention Centre



22 Avril 2020 | 23 Avril 2020

7e conférence et exposition sur l'exploitation minière, le pétrole, le gaz et l'énergie au Mozambique (Maputo)



Pour des investissements directs nationaux et étrangers dans l'industrie extractive.



12 Mai 2020 | 13 Mai 2020

Digitalization in Mining Conference 2020 (Johannesburg, South Africa)



Automation, virtual and augmented reality, real time information management and control are all components of this journey.



10 Juin 2020 | 12 Juin 2020

Minexpo Africa 2020 (Nairobi, Kenya)



"The latest technology and machinery in mineral extraction, earthmoving, safety equipment and much more"



07 Septembre 2020 | 11 Septembre 2020

Electra Mining Africa 2020 (Johannesburg, South Africa)



Mining, Manufacturing, Automation, Electrical & Power



16 Septembre 2020 | 18 Septembre 2020

Minexpo Africa 2020 (Dar es Salaam, Tanzania)



"The latest technology and machinery in mineral extraction, earthmoving, safety equipment and much more"