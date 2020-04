Bénin : nouveau record en vue de la production cotonnière pour 2019/2020

(Agence Ecofin) - Au Bénin, la récolte de coton pourrait encore crever le plafond en 2019/2020. En effet, la quantité d’or blanc commercialisée s’est chiffrée à 712 000 tonnes au 15 avril d’après Gaston Dossouhoui, ministre de l’Agriculture.

Ce niveau dépasse déjà le volume de la précédente campagne (678 000 tonnes) et marque une 4e hausse successive de la production depuis 2016/2017. Alors que le Bénin a déjà ravi la place de premier producteur africain au Mali en 2018/2019, les autorités estiment que le pays a encore « de fortes chances de conserver ce rang » d’ici la fin de la saison.

Il faut souligner que le record annoncé intervient dans un contexte particulièrement délicat où la pandémie du coronavirus a entraîné le ralentissement des industries de transformation et poussé au début du mois, la livre de coton à 49 cents sur la bourse de New York, soit son plus bas niveau depuis la crise de 2008.

Pour rappel, la filière coton fournit d’après l’OMC, 45 % des rentrées fiscales du Bénin (hors droits de douane).

Espoir Olodo

