Bénin : le kilogramme de coton sera échangé à 265 Fcfa en 2021/2022

(Agence Ecofin) - En Afrique de l’Ouest, le coton est l’une des principales cultures d’exportation. Dans la région, plusieurs pays préparent actuellement la campagne 2021/2022, une saison qui pourrait voir du changement dans la hiérarchie des principaux producteurs de la fibre.

Au Bénin, la tendance sera encore à la stagnation dans les prix accordés aux producteurs de coton en 2021/2022. D’après le communiqué du Conseil des ministres publié le 22 septembre, le kilogramme de coton du 1er choix reviendra à 265 Fcfa durant ladite campagne, soit le même tarif appliqué depuis 2018/2019.

Il s’agit en outre, du prix bord champ pour le coton le plus faible en vigueur dans le cercle des principaux producteurs de la région ouest-africaine en 2021/2022. Alors que le Burkina Faso et le Mali ont revalorisé le montant perçu par les exploitants respectivement à 270 Fcfa/kg et 280 Fcfa/kg, la Côte d’Ivoire devrait reconduire un prix de 300 Fcfa/kg.

Si les objectifs de production pour 2021/2022, n’ont pas encore été annoncés par les autorités béninoises, les observateurs indiquent que le défi pour le pays sera de dépasser le record de 730 000 tonnes réalisé un an plus tôt pour viser un volume de plus de 800 000 tonnes. Une telle performance lui permettrait de maintenir sa place de premier producteur africain, rang qu’il occupe depuis la saison 2018/2019.

Il faut souligner que durant la campagne cotonnière 2021/2022, l’ex-Dahomey pourrait avoir fort à faire avec le Mali. Le pays dont le volume s’est effondré à 147 200 tonnes en 2020/2021 a déjà annoncé sa volonté de récolter pas moins de 800 000 tonnes de coton en augmentant ses superficies emblavées à 795 000 hectares contre 165 000 hectares un an plus tôt.

Pour rappel, la culture du coton est l’apanage d’environ 220 000 producteurs au Bénin.

Espoir Olodo

