La production mondiale de coton-fibre a chuté à 24,2 millions de tonnes en 2020/2021

(Agence Ecofin) - production globale de coton-fibre a baissé à son plus bas niveau depuis trois ans en s’élevant à 24,2 millions de tonnes (Mt). C’est ce qu’indique la revue sur la situation mondiale de la filière publiée le 14 septembre dernier par le Comité consultatif international du coton (ICAC).

Cette situation s’explique principalement par un recul de la récolte dans 4 des 5 principaux pays fournisseurs de la matière première que sont l’Inde, les USA, le Pakistan et le Brésil. Alors qu’en Inde, le volume a connu un repli de 3 % à 6 Mt, les trois dernières nations ont enregistré pour leur part, de plus fortes contractions respectivement de 27 % (3,2 Mt), 32,5 % (0,89 Mt) et 22 % (2,3 Mt).

La Chine est le seul acteur du top 5 qui a vu son résultat progresser avec 5,91 Mt en 2020/2021 contre 5,8 Mt un an plus tôt. D’après l’ICAC, l’empire du Milieu a été également la locomotive de la consommation mondiale durant la campagne écoulée. L’amélioration de la situation intérieure de l’industrie du textile-habillement et le regain de la demande mondiale en produits textiles a permis au pays d’absorber 8,4 Mt de tonnes de fibre, soit 33 % du stock global (25,8 Mt).

La nation la plus peuplée du globe est suivie par l’Inde où la consommation a été aussi en hausse de 26 % à 5,6 Mt ainsi que d’autres utilisateurs majeurs de la fibre comme le Pakistan (9 %), le Bangladesh (9 %) et la Turquie (7 %).

Sur le plan des exportations, l’organisation indique un volume historique de 10,4 Mt, en hausse de 16 % d’une année sur l’autre. Cette progression a été essentiellement portée par les USA, leader avec 3,6 Mt, soit plus du tiers du commerce mondial. Le second poids lourd des échanges est le Brésil qui aura expédié en 2020/2021, 2,3 Mt de la matière première, le meilleur volume de son histoire.

L’Afrique de l’Ouest vient en 3e position en écoulant 1,32 million de tonnes de coton-fibre, en hausse de 32 % d’une année sur l’autre. Dans la région, les principaux moteurs ont été le Bénin (357 000 tonnes) et la Côte d’Ivoire (246 000 tonnes).

Selon l'ICAC, les perspectives pour le marché durant la saison 2021/2022 sont positives. D’après l’organisation, la production et la consommation devraient augmenter en s’établissant respectivement à 24,9 Mt et 25,8 Mt.

Espoir Olodo

