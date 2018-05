Burkina Faso : la filière coton mise sur une production de 836 000 tonnes en 2018/2019

(Agence Ecofin) - Supplantés par leur homologues maliens cette saison, les producteurs burkinabè veulent reconquérir le leadership dans la production africaine de coton en récoltant 836 000 tonnes de fibre en 2018/2019.

« On ne peut pas baisser les bras et dire que cette campagne n’a pas réussi, non. On n’est pas d’accord pour être deuxième ! », fait remarquer Tahirou Fofana, un producteur interrogé par RFI.

Pour parvenir à ce niveau record, les exploitants pourront compter sur une subvention étatique de 16 milliards FCfa qui leur permettra d’accéder à un moindre coût aux intrants agricoles (engrais et insecticides).

En outre, ceux-ci bénéficieront en 2018/2019, d’une assurance agricole qui permettra de réduire leur vulnérabilité aux chocs naturels ainsi que d’un projet d’établissement de bassins d’irrigation d’appoint et d’aménagement de parcelles avec des cordons pierreux.

Au Burkina Faso, la culture du coton s’effectue sur près de 800 000 hectares. Elle est surtout l’apanage de petits producteurs dont la taille moyenne des exploitations est de 3,9 hectares d’après l’USDA.

Espoir Olodo