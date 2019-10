Le Mali veut récolter 1 million de tonnes de coton d’ici 2 à 3 ans grâce à de nouvelles variétés

(Agence Ecofin) - 1 million de tonnes. C’est le volume de coton qu’espère récolter le Mali d’ici les deux à trois prochaines années. L’annonce a été faite par Moulaye Ahmed Boubacar, ministre de l’Agriculture en marge d’une conférence de l’OMC sur le coton.

Ce volume devrait permettre au pays de conforter sa place de premier producteur africain d’or blanc et de distancer non seulement le Burkina Faso, mais aussi le Bénin qui a enregistré un bond spectaculaire de sa récolte ces dernières années.

Se confiant à Reuters, le responsable souligne que cette ambition sera réalisée grâce à l’utilisation de nouvelles variétés en lieu et place du coton génétiquement modifié.

« Nous avons des possibilités d’augmentation de nos rendements sans recourir au coton génétiquement modifié. Nous sommes actuellement premier producteur africain et nous comptons le rester », souligne M. Boubacar.

Du côté des analystes, on martèle que, si une hausse de la production cotonnière est louable, il faudra aller vers plus de transformation afin de tirer une plus grande valeur ajoutée de la filière. Le pays ne transforme que 2 % de sa production grâce à deux usines textiles que sont la Compagnie Malienne de Textile (COMATEX) et la Bakary Textile Commerce et Industrie (BATEX-CI).

Pour rappel, le Mali cible une récolte record de 800 000 tonnes en 2019/2020.

Espoir Olodo

