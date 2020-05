(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Hécatombe parmi le personnel soignant en Egypte

Depuis le début de l’épidemie, en Egypte, 350 médecins ont été infectés par le coronavirus et 19 ont perdu la vie. Et la situation semble empirer. Dimanche dernier, 4 sont décédés. Le syndicat des médecins tire la sonette d’alarme et en appelle au ministère de la Santé pour assurer une meilleure protection des soignants.

La Suède, qui a renoncé au confinement, atteint un taux de mortalité inquiétant

Contrairement à la plupart des pays européens, la Suède n’a pas opté pour le confinement. Le résultat commence à devenir inquiétant avec déjà 4000 morts pour une population de 10 millions d’habitants. La mortalité y est 10 fois plus élevée que chez le voisin norvégien. Les personnes âgées sont les premières victimes de cette politique.

Le bilan de chaque pays africain au 25 mai, selon l’OMS

L’Afrique compte désormais 110 906 cas d’infection pour 3300 décès. Le pays le plus touché reste l’Egypte avec 735 victimes, suivie de l’Algérie (600), l’Afrique du Sud (429), Le Nigeria (226) et le Maroc (198). Au niveau mondial, on déplore à ce jour 345 886 décès.

26 mai 2020 : 69e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 25 mai 2020

L’actualité des 24-24 mai 2020

L’actualité du 22 mai 2020

L’actualité du 21 mai 2020

L’actualité du 20 mai 2020

L’actualité du 19 mai 2020

L’actualité du 18 mai 2020

L’actualité des 16-17 mai 2020

L’actualité du 15 mai 2020

L’actualité du 14 mai 2020

L’actualité du 13 mai 2020

L’actualité du 12 mai 2020

L’actualité du 11 mai 2020

L’actualité des 9-10 mai 2020

L’actualité du 8 mai 2020

L’actualité du 7 mai 2020

L’actualité du 6 mai 2020

L’actualité du 5 mai 2020

L’actualité du 4 mai 2020

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020