L’Egypte et les Etats-Unis envisagent une coopération dans l’intelligence artificielle

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat (photo), a rencontré Grace Koh, l'assistante spéciale du président des Etats-Unis pour les politiques en matière de technologie, de télécommunications et de cybersécurité, le 29 octobre 2019. C’était en marge de la deuxième journée de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (WRC-19), qui se tient du 28 octobre au 22 novembre 2019 à Charm el-Cheikh.

Au cours de leurs échanges, ils ont convenu de l'importance des applications de l'intelligence artificielle (IA), et ont envisagé la possibilité d'une coopération dans ce domaine. Amr Talaat a souligné la disponibilité des jeunes talents locaux pouvant servir d'élément de base pour une coopération globale dans l’IA, qui servirait d'autres secteurs tels que la santé, l'agriculture et les transports. Il a indiqué que le centre de recherche sur les applications de l’IA, créé dans la Cité du savoir de la nouvelle capitale administrative, pourrait aider dans ce sens.

Les deux parties ont également discuté des moyens pour une coopération universitaire en partenariat et de modèles de jumelage avec un certain nombre d'universités américaines sur des sujets liés à l'informatique, à la sécurité de l'information, à la conception électronique, etc.

Amr Talaat a souligné que l'Egypte était en train de créer une université dans le domaine des technologies modernes au service de l'industrie et qu'il possédait une expérience considérable dans le domaine de la formation aux technologies numériques.

