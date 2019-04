Le cabinet Roland Berger propose son expertise en développement numérique à la Côte d'Ivoire

(Agence Ecofin) - Une délégation du cabinet européen de conseil Roland Berger, conduite par l'ancienne secrétaire d'Etat française chargée du Numérique et de l'Innovation, Axelle Lemaire, a séjourné en Côte d’Ivoire, le 25 avril 2019. Au cours de l’audience que lui a accordée le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, en présence du ministre de l'Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, l’entreprise a proposé son expertise en matière de développement numérique et d’innovation à la Côte d'Ivoire.

Selon Axelle Lemaire, dont les propos sont rapportés par le journal Fraternité Matin, les échanges avec le vice-président se sont appesantis sur des sujets de grande importance dans le domaine du numérique, « comme la formation, en particulier la formation des plus jeunes, afin qu'ils puissent répondre aux besoins des entreprises. Vous savez, les entreprises ont des besoins très opérationnels en matière de numérique. Il faut donc plus de codeurs, de développeurs, de concepteurs de sites internet, d'applications mobiles, etc. pour répondre aux besoins croissants du pays en matière d'économie numérique », a-t-elle déclaré.

Au cours de la rencontre, le cabinet Roland Berger a aussi proposé au pays son appui dans l’accompagnement à la création et au développement des jeunes entreprises innovantes et technologiques de Côte d'Ivoire aux plans continental et international, ainsi que son soutien pour faire du pays une destination prisée pour les entreprises technologiques, les acteurs de la formation, les start-up étrangères afin de créer un écosystème numérique fructueux.