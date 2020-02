L’Afrique du Sud signe un accord de collaboration spatiale avec les États-Unis

(Agence Ecofin) - L'Agence spatiale nationale sud-africaine (SANSA) et l’Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des États-Unis ont signé un accord de collaboration spatiale, rapporte africanews.space. Il prévoit des recherches techniques et environnementales pour l’établissement potentiel d’une station au sol, en Afrique du Sud, qui soutiendra la future exploration proche de la Terre et dans l'espace lointain.

D’après Marcus Watkins, le directeur du bureau de gestion de la NASA, le choix de la collaboration avec l’Afrique du Sud est stratégique.

« Ayant travaillé avec le gouvernement sud-africain sur de nombreux projets dans le passé, il convient de collaborer avec SANSA sur cet accord d'étude, non seulement en raison du positionnement géographique de l'Afrique du Sud, mais plus encore poir les capacités techniques et la qualité constante du travail produit par SANSA Space Operations au fil des ans ».

« Cet accord offrira également des possibilités de formation aux universités et à leurs étudiants, en particulier à ceux qui s'intéressent aux communications et à la navigation spatiales. Selon les résultats de l'accord d'étude, des projets à long terme pourraient être mis en œuvre prochainement entre la SANSA et la NASA », a ajouté Marcus Watkins.

Pour sa part, Valanathan Munsami, le président-directeur général de la SANSA, a déclaré que « la recherche et le développement continus sont essentiels dans toute industrie pour qu'elle prospère ; et au rythme auquel l'industrie spatiale se développe, il est approprié que SANSA s'associe à la NASA à travers cet accord de collaboration ».

