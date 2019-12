L’Egypte et l’Arabie saoudite renforcent leur coopération dans les TIC et télécoms

(Agence Ecofin) - En marge de la 46e édition du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Télécommunications, tenu à Riyad du 17 au 18 décembre 2019, le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, et son homologue saoudien, Abdullah bin Amer Al-Swaha, ont signé un protocole d'accord portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

L’objectif est le développement socioéconomique pour l’atteinte des objectifs de développement durable.

Selon les termes de l'accord qui court sur trois ans, l’Egypte et l’Arabie saoudite ont convenu de renforcer les capacités numériques des jeunes en établissant une coopération entre l'Académie numérique saoudienne (SDA) en Arabie saoudite et l'Institut des technologies de l'information (ITI) en Egypte.

L'idée est de développer des programmes de formation dans des domaines spécifiques liés aux technologies avancées – les appareils intelligents, les jeux numériques, les interfaces utilisateur, le code machine, les logiciels open source, la science et l'analyse des données, le cloud computing, le développement web et multimédia – en se tenant au courant de la quatrième révolution industrielle.

La coopération entre l’Egypte et l’Arabie Saoudite comprend également le soutien à l’innovation technologique et à l'entrepreneuriat à travers la formation d’équipes conjointes, l’organisation de conférences et de concours pour stimuler le développement de solutions et de produits qui serviront aux grands projets technologiques dans les deux pays. Les secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique sont aussi compris dans les domaines de coopération.

