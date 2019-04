Egypte : l’Institut des technologies de l’information a signé un accord de coopération avec l’américain VMware

(Agence Ecofin) - L’Institut égyptien des technologies de l’information (ITI) et la branche internationale de VMware, la société informatique américaine spécialisée dans les solutions logicielles, d'informatique en nuage et de réseau, ont signé un mémorandum d’entente, le 16 avril 2019 au Caire.

En présence d’Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, et d’Ahmed El Saadi, le directeur général de VMware International pour l’Egypte, l’Afrique du Nord et Levant, les documents paraphés par la présidente de l'ITI, Heba Saleh, et Ahmed Auda, le directeur général de VMware pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique du Nord, stipulent que les deux parties vont collaborer dans l’amélioration des capacités des jeunes Egyptiens dans les domaines des solutions d'informatique en nuage, de l'Intelligence Artificielle et des solutions réseau.

L’accord de coopération qui dure deux ans a prévu, entre autres, la formation annuelle de 50 étudiants de l’ITI dans le domaine de la formation de formateurs du programme VMware CTO Ambassadors, ainsi que la formation de 150 étudiants de l’ITI sur le contenu et les cours en ligne du programme VMware.

La société américaine devra aussi organiser des conférences techniques et des ateliers pour les apprenants de l’ITI afin de leur présenter les tendances technologiques de l’heure et leur impact sur les besoins futurs de l’industrie. Il est aussi prévu l’organisation d’un hackathon annuel sur l’une des tendances technologiques pour affiner les compétences des étudiants.

VMware et l’ITI collaboreront aussi à la mise en œuvre de l’initiative « Masarak » lancée par ITI afin de sensibiliser les étudiants universitaires aux emplois actuels et futurs et d’identifier les compétences technologiques à même de leur permettre de mieux s’insérer dans le monde de l’emploi.

En outre, les deux parties vont collaborer pour dispenser une formation en ligne par l’intermédiaire de l’académie numérique ITI et mettre en place un laboratoire d’innovation et de formation pour les services et les technologies de la société. Il permettra de fournir aux étudiants une formation appliquée.

Amr Talaat a souligné que la coopération entre l’ITI et VMware cadre avec l’ambition du gouvernement égyptien de doter le pays d’une ressource humaine hautement qualifiée dans les TIC pour faire de la quatrième révolution industrielle un tremplin pour la croissance socio-économique nationale.