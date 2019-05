L’Egypte discute de coopération TIC avec le Rwanda et la Côte d’Ivoire lors du Transform Africa Summit 2019

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l’information, Amr Talaat, séjourne actuellement au Rwanda où il prend part au Transform Africa Summit ouvert depuis le 14 mai 2019 à Kigali. Au cours de cet évènement qui s’achève le 17 mai, il a discuté de coopération dans les TIC avec des représentants du pays hôte, au deuxième jour de la rencontre internationale.

Avec la ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire, Amr Talaat a abordé le renforcement de la coopération entre les deux pays et l’échange d’expérience dans divers secteurs, notamment la promotion de l’économie numérique et la création de parcs technologiques.

Le ministre égyptien a aussi abordé l’aspect de la formation, en vantant à la ministre rwandaise l'initiative africaine African App Launchpad (AAL) lancée par l'Egypte pour former et qualifier 10 000 jeunes africains aux jeux et applications numériques.

Amr Talaat a également rencontré des représentants de l'Autorité rwandaise de la société de l'information (RISA) avec lesquels les échanges ont porté sur la coopération dans la transformation numérique. Les deux parties ont discuté des services en ligne fournis aux citoyens.

La Côte d’Ivoire a également suscité l’intérêt de l’Egypte lors du Transforma Africa Summit 2019. Amr Talaat a rencontré son ministre de l'Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé.

Ils ont discuté de la mise en œuvre du protocole d'accord entre les deux pays dans le domaine des TIC, en particulier la transformation numérique, la cybersécurité, la création de parcs technologiques, le développement et le renforcement des capacités technologiques.