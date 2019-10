La Sierra Leone rejoint le projet indien de télé-éducation et de télémédecine, e-VBAB Network Project

(Agence Ecofin) - La Sierra Leone a rejoint le projet indien de télé-enseignement, e-Vidyabharati, et l’initiative de télémédecine, e-Arogyabharati, (e-VBAB Network Project), dont l’objectif est de fournir des cours gratuits à des milliers d’étudiants africains, et une formation médicale en continu gratuite à 1 000 médecins et ambulanciers paramédicaux en Afrique, chaque année. Un accord a été signé à cet effet, le 13 octobre 2019, entre Nabeela Tunis, la ministre des affaires étrangères de la Sierra Leone, et Kamendra Kumar, le directeur de Telecommunications Consultants India Ltd. (TCIL), l’entreprise qui pilote le projet.

Le e-VBAB Network Project, porté par le ministère des Affaires extérieures indien, constitue un investissement pour le renforcement des capacités de la jeunesse africaine par l'enseignement universitaire et les sciences médicales. Il leur fournit une opportunité pour un emploi local et leur donne accès à l'éducation et à l'expertise médicale de l'Inde.

Dans sa phase I, le projet conçu par l'ancien président de l'Inde, Abdul Kalam, officiellement lancé le 26 février 2009, fournissait des services de télé-éducation et de télémédecine, ainsi que la connectivité VOIP entre les chefs d'Etat africains. La phase 2 est centrée sur la fourniture des services de télé-éducation et de télémédecine, via des portails web reliant des établissements d’enseignement et des hôpitaux indiens et les universités et les hôpitaux participants dans les 54 pays africains.

La signature de l’accord de partenariat entre l’Inde et la Sierra Leone est intervenue lors de la visite du vice-président indien, Shri Venkaiah Naidu, en Sierra Leone. Au cours de son séjour, il a rencontré le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la State House, à Freetown, où il a annoncé des accords de coopération dans divers domaines, afin de promouvoir le développement économique du pays.

