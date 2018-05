L’Afrique du Sud et Cuba signent un accord de coopération dans les TIC

(Agence Ecofin) - La République d’Afrique du Sud et celle de Cuba ont signé, le 11 mai 2018, un accord de coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. La collaboration a été paraphée entre le ministre sud-africain des Télécommunications et des Services postaux, Siyabonga Cwele, et Rodolfo Eliseo Benitez Verson, l’ambassadeur de Cuba en Afrique du Sud.

L'accord entre les deux pays couvre plusieurs domaines, notamment l’échange de compétences techniques et le développement des ressources humaines ; le renforcement des capacités pour les petites, moyennes et micro-entreprises. Il intègre également le partage d'expériences dans les réseaux de communication par satellite et autres ; la gestion de ressources limitées telles que le spectre de radiofréquence ; le partage d'expériences dans la numérisation de la société, les services postaux, la consultation et la coopération dans le cadre d'organisations internationales.

Siyabonga Cwele a justifié la collaboration de l’Afrique du Sud avec Cuba par le souci d’apprendre davantage des autres pour préparer le pays à la quatrième révolution industrielle portée par les TIC. « Nous sommes convaincus que le cyberespace et l'accès à Internet doivent être considérés comme des ressources stratégiques et un bien commun pour toute l'humanité », a souligné, pour sa part, Rodolfo Eliseo Benitez Verson.