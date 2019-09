Le Zimbabwe et la Chine signent un accord de coopération avancée dans les TIC

(Agence Ecofin) - En marge du Forum international des télécommunications, organisé du 9 au 12 septembre 2019 en Hongrie par l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Zimbabwe et la Chine ont signé un accord de coopération avancée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

La collaboration a été matérialisée entre le ministre zimbabwéen des TIC, des Services postaux et du Courrier, Kazembe Kazembe (photo), et le vice-ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, Chen Zhaoxiong.

Selon les termes de l’accord, le Zimbabwe profitera de l’expertise de la Chine dans divers segments du secteur télécoms, notamment le développement du réseau de fibre optique, du réseau à large bande mobile et de la connectivité Internet locale ; le développement de câbles terrestres internationaux et transfrontaliers ainsi que de câbles sous-marins internationaux ; le développement et l’exploitation de services internationaux de voix et de données, l'utilisation et la gestion du spectre radio par satellite.

Dans le secteur des TIC, le Zimbabwe souhaite l’aide de la Chine dans la recherche et le développement, dans la création d'usines de fabrication et d'assemblage, le big data, l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage, la technologie de centre de données, les applications logicielles et le développement de produits utilisant des technologies de pointe.

Le Zimbabwe voudrait accélérer la promotion des applications mobiles et Internet dans les domaines d'adaptation de la convergence industrielle comme les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, la santé intelligente, l'éducation intelligente et la planification intelligente.

