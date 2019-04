L’Egypte et l’Arabie saoudite signent deux protocoles d'accord pour développer des solutions intelligentes

(Agence Ecofin) - L’Egypte et l’Arabie saoudite ont signé le 8 avril 2019, deux protocoles d’accords pour développer des solutions intelligentes. Ces accords sont des retombées de la visite de travail effectuée dès le 7 avril 2019 au Caire par le ministre saoudien des TIC, Abdullah bin Amer Alswaha.

À la tête d’une délégation de haut niveau de représentants du gouvernement saoudien, Abdullah bin Amer Alswaha a rencontré son homologue égyptien Amr Talaat avec qui les échanges ont porté sur l'amélioration de la coopération, de l'échange d'expériences, de l'intégration des entreprises et des partenariats stratégiques dans des domaines pertinents de l'agenda égypto-saoudien de coopération dans la transformation numérique.

Le ministre saoudien a souligné que l’objectif de cette coopération avec l’Egypte est de « construire une société et une économie numérique communes. Ainsi, nos sociétés pourront tirer parti de la redéfinition des interactions dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la vie, et communiquer de manière fiable et en toute sécurité, que ce soit en Arabie saoudite, en Egypte ou à travers le monde. C'est une opportunité de combler le fossé numérique dans toutes nos affaires et de construire une nouvelle économie basée sur de nouvelles méthodes de travail et toutes, liées à l'économie numérique ».