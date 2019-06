L’Egypte va enrichir davantage ses compétences en Intelligence Artificielle, à travers un partenariat avec le Japon

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l’information, Amr Talaat, effectue une visite au Japon depuis le 06 juin 2019. Dans le cadre de ce séjour, il discutera de coopération dans l’intelligence artificielle – investissement, formation, recherche et développement - avec son homologue, le ministre des Affaires intérieures et des Communications, Masatoshi Ishida.

Cette rencontre fait suite à celle du Caire, tenue le 03 juin 2019, entre Amr Talaat et l’ambassadeur du Japon en Egypte, Masaki Noke, sur le renforcement de la coopération TIC entre les deux pays.

La collaboration recherchée par l’Egypte avec le Japon dans l’Intelligence Artificielle va enrichir davantage ses compétences sur ce segment des technologies de l’information et de la communication pour lequel une stratégie nationale est d’ailleurs en préparation. L’Egypte rassemble en quelque sorte toutes les expertises étrangères possibles pour réussir son entrée dans ce domaine qui connaîtra un franc succès, une fois la 5G disponible, d’ici deux ou trois ans.

Depuis le début de cette année, l’Egypte a convenu de collaborer avec plusieurs pays dans l’Intelligence Artificielle. C’est le cas avec la Russie, le 19 mars 2019, la Finlande (26 mai), la Chine (26 mai), et l’Arabie saoudite, (31 mai).