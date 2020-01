Ghana : Celltel Networks retient Ed & Co Capital Limited comme conseiller financier pour le projet « Smart Cities »

(Agence Ecofin) - La société technologique ghanéenne Celltel Networks a désigné Ed & Co Capital Limited, société financière locale, comme conseiller financier dans son projet Ghana Smart Cities d’une valeur de 500 millions de dollars. Un protocole d’accord a été signé à cet effet la semaine dernière à Accra entre le fondateur et président exécutif de Celltel Networks, Prince Kofi Kludjeson, et le directeur général d'Ed and Co, Emmanuel Dabi.

Selon les termes de l’accord, la société Ed & Co Capital Limited organisera et gérera les relations entre divers institutions ou particuliers et les banques qui souhaiteront prendre part au projet Ghana Smart Cities, conçu pour fournir un réseau Wi-Fi national abordable en collaboration avec les institutions gouvernementales locales et d'autres agences gouvernementales stratégiques.

Pour permettre aux Ghanéens de vivre pleinement l’expérience du projet de villes intelligentes, Prince Kofi Kludjeson a déclaré qu’au-delà de l’accès à Internet, son entreprise distribuera également des appareils numériques tels que des ordinateurs, des télévisions numériques, etc. à travers diverses formules d’abonnement.

Avec ses partenaires, notamment Cisco, Hughes Corporation, Apple, la société Celltel Networks indique que le financement de l'installation de l'infrastructure Wi-Fi à l'échelle nationale a déjà débuté. Entre-temps, « la société a déjà recruté plusieurs jeunes professionnels ghanéens qui ont travaillé avec des partenaires à l'étranger pour établir un réseau fiable et créer des solutions sur mesure pour différentes catégories d'abonnés. Nous sommes également en phase de finition d'une usine d'assemblage dans l'enclave des zones franches à Tema pour assurer l'assemblage local d'appareils abordables. Tout cela fournira des emplois à plusieurs jeunes Ghanéens », a affirmé Prince Kofi Kludjeson.

