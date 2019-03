L’Erythrée sollicite l’expertise de l’Egypte dans les TIC

(Agence Ecofin) - L’Erythée, petit pays du Nord-Est de l’Afrique situé sur la mer Rouge, veut bénéficier de l’expertise de l’Egypte dans les technologies de l’information et de la communication. Le 5 mars 2019, son ambassadeur en Egypte, Fasil Takla, l’a exprimé à Amr Talaat, le ministre égyptien de la Communications et des Technologies de l’information au cours d’une audience qu’il lui a accordée au Caire.

L’Erythrée veut profiter du récent fort désir de l’Egypte à coopérer avec les autres nations africaines pour l’essor du continent, pour apprendre davantage sur l’univers des TIC et insuffler une nouvelle dynamique dans ce secteur.

Selon Fasil Takla, les technologies de l’information et de la communication ont le potentiel d’aider l’Erythrée à rationnaliser les ressources de l’Etat, à lutter plus efficacement contre la corruption, à améliorer la justice sociale, à améliorer la vie des populations, à développer le niveau de compétence de la population érythréenne et à offrir aux jeunes comme aux femmes, plus de chance.

Actuellement, l’Erythrée est l’un des pays d’Afrique où le développement numérique demeure très faible. Le pays de 5,25 millions d’habitants en janvier 2019, n’affichait qu’un taux de pénétration du mobile de 13% pour 1,4% de taux de pénétration de l’Internet.



Selon les Nations Unies, l’Erythrée figure parmi les très mauvais élèves dans son classement des nations 2018, selon l’indice mondial de développement de l’e-gouvernement. Dans son indice de développement des TIC, l’Union internationale des télécommunications (UIT) classe également le pays parmi les plus faibles.