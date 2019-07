Orange Business Services et Genesis Analytics s’associent pour transformer la banque numérique en Afrique

(Agence Ecofin) - Orange Business Services, filiale du groupe télécoms Orange spécialisée dans la fourniture des services de télécommunications et informatiques pour les entreprises, et le cabinet sud-africain de conseil en économie, Genesis Analytics, ont annoncé le 02 juillet 2019 la signature d’un accord de partenariat pour accompagner la transformation de la banque numérique en Afrique.

C’est l’union des compétences de Genesis Analytics, en matière d’économie de la réglementation, de stratégie et d’études de marché, aux capacités d’Orange Business Services en matière de services numériques, en Cloud et de réseau.

Selon Pieter Zylstra (photo), directeur régional de la transformation numérique et du secteur financier pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie chez Orange Business Services, « le secteur des services financiers à travers le monde entier est perturbé par l'adoption rapide des nouvelles technologies par les consommateurs et par l'évolution des cadres de réglementation en matière de paiement, de confidentialité et d'informatique en nuage. Ces changements obligent les banques à modifier leurs modèles opérationnels, notamment en Afrique et au Moyen-Orient ».

« La combinaison des solutions bancaires numériques d'Orange avec la profonde compréhension réglementaire du secteur financier d‘Afrique et du Moyen-Orient fournie par Genesis Analytics offre à nos clients un meilleur service pour faire face aux défis de l'inclusion financière », a ajouté Pieter Zylstra.