L’Egypte renforce sa coopération TIC avec l’Arabie saoudite et souhaite en établir avec la Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, a rencontré son homologue saoudien, Abdullah bin Amer Alswaha, lors du Salon mondial de la téléphonie mobile (MWC 2019) qui s’est tenu la semaine dernière à Barcelone en Espagne. Ils ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des TIC, d'échange de compétences en matière de gouvernement électronique et de transformation numérique.

Au cours de la rencontre, les deux ministres ont convenu de former une équipe chargée de suivre la mise en œuvre de projets communs dans tous les domaines de coopération, notamment l’entrepreneuriat dans les jeux numériques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain, qui présente un intérêt commun pour les deux parties.

En marge du MWC 2019 tenu du 25 au 27 février 2019, Amr Talaat s’est également entretenu avec son homologue ivoirien, Claude Isaac DE avec qui, il a discuté d’une éventuelle coopération de leur pays dans les TIC. Les deux parties ont examiné la coopération et les échanges d’expertise entre l’Egypte et la Côte d’Ivoire dans le but de passer à une société numérique.

Amr Talaat a assuré à Claude Isaac DE, la disponibilité de l’Egypte à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de nouer des partenariats avec les pays du continent afin de parvenir au développement durable de tous les peuples d’Afrique.