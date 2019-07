L’Angola se rapproche de la Finlande pour bénéficier de son expertise dans le haut débit et les TIC

(Agence Ecofin) - Le ministre angolais des Télécommunications et des Technologies de l’information, José Carvalho Da Rocha, et la ministre finlandaise des Transports et des Communications, Sanna Marin, ont convenu d’une collaboration entre les deux pays dans le haut débit et les technologies de l’information et de la communication. L’accord relatif à cette coopération a été signé la semaine dernière lors d’une visite de travail effectuée à Helsinki par une délégation angolaise que dirigeait le ministre angolais.

D’après José Carvalho Da Rocha, « le défi du nouvel Angola est de fournir des services de qualité et abordables, de construire l'infrastructure qui connectera les villes avec la fibre optique - nous avons environ 65% du pays intégré - et de développer un programme spatial pour couvrir le territoire en satellite ». Le pays qui mise beaucoup sur les TIC pour accélérer son développement socio-économique, voit dans l’expertise de la Finlande, un exemple à copier pour tirer parti des nouvelles technologies et services à haute valeur ajoutée qui profilent à l’horizon : la 5G, l’Intelligence artificielle, l’Internet des Objets, etc.

Au-delà de l’accompagnement finlandais dans la transformation TIC de l’Angola, le ministre angolais a aussi exprimé le désir de voir des entreprises de ce pays européen investir en Angola pour dynamiser son tissu économique. José Carvalho Da Rocha a rencontré à cet effet, des investisseurs finlandais qui souhaitent financer des projets TIC, investir dans des tech entreprises et start-up innovantes.