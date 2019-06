L’Egyte et la Chine identifient plusieurs points de coopération TIC

(Agence Ecofin) - Le ministère égyptien des Communications et de la Technologie de l'information et le ministère chinois de l'Industrie et de la Technologie de l'information ont identifié plusieurs points de coopération TIC entre les deux pays, les 26 et 27 mai 2019.

Lors d’une rencontre organisée au Caire, les deux parties ont décidé de renforcer cette collaboration en mettant davantage l’accent sur plusieurs segments, notamment la conception et l'établissement de villages intelligents, l'amélioration de l'efficacité de l'infrastructure de communication, la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance.

L’Egypte et la Chine ont aussi convenu d’un renforcement des capacités en matière d’Internet des objets et de blockchain. Il est prévu des programmes éducatifs pour les jeunes égyptiens dans sept universités chinoises spécialisées proposant des enseignements sur l'IA, la blockchain et l'IoT.

L’Egypte a, par ailleurs, sollicité de la Chine la mise en place d’un programme éducatif destiné aux diplômés en informatique et autres domaines, ainsi qu’un programme commun de recherche et développement (R & D). Les deux parties ont également discuté de la coopération future en matière de renforcement des capacités dans la conception et la fabrication de produits électroniques, de réseaux à large bande et de sécurisation de réseaux, en particulier pour l'IA.

Les échanges entre l’Egypte et la Chine s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'accord signé en avril dernier entre les deux pays, à l'occasion de la participation du ministre des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, au deuxième Forum de coopération internationale « Belt and Road » à Pékin.