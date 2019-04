Tunisie: Deloitte et Proxym s’unissent pour offrir des services de transformation et d’innovation digitale en Afrique francophone

(Agence Ecofin) - En marge du Tunisia Digital Summit (TDS), qui se tient en Tunisie du 2 au 3 avril 2019, Deloitte Conseil Tunisie, branche du cabinet d’audit et de conseil, a signé un accord de partenariat avec Proxym Group, le fournisseur de solutions et de services technologiques.

Les deux entreprises désirent, à travers cette collaboration, accompagner les acteurs publics et privés d’Afrique francophone dans leur développement par la transformation et l’innovation numérique.



Les deux partenaires souhaitent offrir conjointement des services de conseil et des solutions digitales à forte valeur ajoutée répondant aux enjeux du secteur financier, des télécommunications de l’industrie et du consumer business.

« Nous accompagnons nos clients pour focaliser leur démarche sur la transformation de leur métier, de leur organisation et de leur culture pour tirer un maximum de profit des technologies digitales », a déclaré Karim Koundi, Associé leader des secteurs des technologies, médias et télécommunications en Afrique francophone chez Deloitte.



Leur nouvelle entreprise, Deloitte Conseil Tunisie et Proxym Group entrevoient son futur succès grâce à la forte expertise conseil de Deloitte dans divers secteurs stratégiques, la richesse de son réseau mondial ainsi que son ancrage local sur l’ensemble du continent africain; combinés à l’expertise de Proxym et de ses diverses branches ainsi que la richesse de ses expériences sur plusieurs marchés, notamment en France, au Moyen-Orient et en Afrique.