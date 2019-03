L’Egypte et l’Espagne ont évoqué une coopération dans les TIC lors du MWC 2019

(Agence Ecofin) - En marge du Salon internationale du mobile (MWC) qui s’est tenu du 25 au 28 février 2019 à Barcelone en Espagne, l’Egypte a discuté de coopération dans les technologies de l’information et de la communication avec l’Espagne.

Les échanges sur la question ont réuni Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, et Francisco de Paula Polo, le Secrétaire d'Etat espagnol à la Société de l'information et à la stratégie numérique.

Les points de coopération évoqués ont été entre autres les villes intelligentes, l'Internet des objets, l'Intelligence Artificielle et le renforcement des capacités. Cela s'ajoute à la construction de centres d'excellence dans le domaine des TIC, faisant ainsi de l'Egypte une porte d'accès à la technologie espagnole pour tous les pays africains.

Les deux responsables ont également discuté de la coopération, de l'échange d'expériences en matière de services électroniques offerts aux citoyens dans la transformation numérique et la couverture financière, et de la manière de tirer profit de l'expérience espagnole en matière de développement de services de santé utilisant la technologie de la santé en ligne.

Amr Talaat et Francisco de Paula Polo ont également évoqué le renforcement de la coopération dans le développement de jeux numériques en créant un forum pour les entreprises égyptiennes et espagnoles travaillant dans ce domaine.