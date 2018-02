L'Egypte se dit prête à transférer son expérience dans le domaine des TIC à l’Irak

(Agence Ecofin) - Yasser ElKady, le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, a déclaré que son pays est disposé à transférer son expérience dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’Irak. Ces bonnes dispositions de l’Egypte, en faveur de l’Irak, découlent de la rencontre de Yasser ElKady (photo, à gauche) avec son homologue irakien, Hassan Kazem Al-Rashed (photo, à droite), le 31 janvier 2018, tenue en marge de la visite d'une délégation égyptienne de haut niveau en Irak, dirigée par l'assistant du président de la République pour les projets stratégiques et nationaux, Ibrahim Mahlab.

Au cours de la réunion, Yasser ElKady a présenté à son hôte la stratégie du secteur des TIC égyptien dont l’objectif est d’en faire un pilier fort de l’économie nationale. Il s’est appesanti sur les principaux développements dans le secteur et les réalisations des trois dernières années dans le développement des infrastructures de télécommunications, le développement des réseaux, le lancement des services 4G et les expériences de la 5ème génération pour améliorer la communication et les services internet fournis aux citoyens.

Le ministre égyptien a également présenté les actions entreprises pour développer l'industrie électronique afin de booster la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il a également évoqué les principales réalisations de l'Egypte dans la sécurisation des données et la lutte contre les cybercrimes.

Hassan Kazem Al-Rashed, le ministre irakien des Communications, a révélé que l'Irak n’était plus au fait de l’actualité sur les systèmes de communication depuis les années 80. Il a indiqué que le pays qui jouit d’un réseau intégré de fibre optique qui traverse toutes les régions du pays et assure aux populations des communications de qualité, n’est pas opposé à ce processus de modernisation.