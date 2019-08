Le Ghana abritera la 9e édition du Forum pour la révolution verte en Afrique, en septembre prochain

(Agence Ecofin) - La capitale ghanéenne, Accra, accueillera du 3 au 6 septembre prochains, la 9e édition du Forum pour la révolution verte en Afrique (AGRF).

Cette nouvelle rencontre des différentes parties prenantes du secteur agricole en Afrique sera orientée vers les opportunités offertes par le digital, pour un développement des systèmes agricoles durables sur le continent.

En effet, d’après un rapport réalisé par le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) et la firme de conseil Dalberg Advisors, le marché des services numériques pouvant aider les petits exploitants est valorisé à plus de 2 milliards $.

Ces solutions numériques comprennent, par exemple, des services de conseil offrant la possibilité aux agriculteurs de s’informer sur la météo via les SMS, des applications mobiles ou encore des services financiers.

L’évènement qui sera organisé sous l’égide du président Nana Akufo-Addo devrait rassembler environ 2 000 délégations provenant de plus de 70 pays.

En 2018, l'AGRF s'était tenu au Rwanda.