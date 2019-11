La Cemac se mobilise contre la chenille légionnaire d’automne

(Agence Ecofin) - Un atelier sous-régional de formation pour la gestion intégrée de la chenille légionnaire d’automne (CLA) dans les pays de la Cemac, se déroule à Franceville au Gabon du 26 novembre au 1er décembre 2019.

Il est organisé et financé par le bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale. Il consiste à renforcer les connaissances sur ce ravageur, à travers l’approche champs-école-paysans, la conduite en laboratoire et dans les champs de maïs de même que des exercices pratiques. Outre sa dimension pédagogique, cet atelier permettra d’élaborer et de mettre à disposition des supports de formation et des stratégies de gestion de cette chenille.

Il est à noter que cet atelier vient en complément des activités du projet « Assistance d’urgence pour la détermination de la répartition géographique et l’évaluation de l’incidence de la chenille légionnaire d’automne », qui vise à apporter un appui pour faire face à ce phénomène en zone Cemac.

Ces travaux verront la participation d’une trentaine de délégués venant des ministères en charge de l’Agriculture et de la Recherche agricole du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de Sao Tomé-et-Principe et du Tchad.

Pour rappel, la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) est un ravageur endémique des cultures du continent américain, apparu en Afrique en 2016. Compte tenu de ses dégâts et de sa grande capacité de dispersion sur les plantes hôtes, elle constitue une menace de grande ampleur pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier pour le maïs qui est la culture la plus attaquée.