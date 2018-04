Le Sénégal accueille le Sommet africain de l’internet, dès le 29 avril prochain

(Agence Ecofin) - La ville de Dakar, au Sénégal, accueillera, du 29 avril au 11 mai 2018, le Sommet africain de l’internet. Au cours de la conférence régionale à laquelle prendront part plus de 300 participants, notamment différents experts africains et internationaux du secteur des technologies de l'information et de la communication ainsi que des utilisateurs des services Internet, divers sujets en rapport avec Internet seront abordés. Il s’agit, entre autres, de sa gouvernance, de la technologie des objets connectés, l’adressage IP, la gestion des noms de domaine.

Au cours de la conférence de presse organisée le 14 avril 2018, en prélude à cet évènement, Abdou Karim Sall (photo), le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et de la Poste (Artp), avait présenté le protocole Ipv6 comme l’un des sujets de discussion de grande importance. Ce protocole d’adressage IP est présenté comme une réponse au vaste développement de dispositifs compatibles IP, directement connectés au réseau, et qui suscitent un épuisement rapide des adresses sous protocole Ipv4 actuellement utilisé.

D’après le patron de l’organe de régulation du marché télécoms sénégalais, le monde s’achemine « vers l’internet des objets, avec la 5G et une connectivité de masse, et pour cela l’Ipv6 est le protocole le plus adapté ». Pour le cas particulier du Sénégal, Abdou Karim Sall a révélé que les autorités du secteur des télécoms sont favorables à l’adoption de ce protocole Internet par le pays. Elles espèrent, du rendez-vous du 29 avril au 11 mai 2018, des éclairages suffisants qui conforteront leur décision, motivée par le développement du secteur national des TIC et télécoms.