La Zambie accueillera une rencontre régionale sur les chenilles légionnaires du 26 au 27 juillet

(Agence Ecofin) - Lusaka, la capitale zambienne hébergera du 26 au 27 juillet, une rencontre de la Banque africaine de développement (BAD) avec ses partenaires sur le contrôle des chenilles légionnaires d’automne (FAW) en Afrique australe.

La région figure parmi l’une des plus touchées par l’épidémie avec 13 pays affectés, exceptés le Lesotho et Maurice, d’après le dernier rapport de synthèse sur l’état de l’alimentation, la sécurité, la nutrition et la vulnérabilité de la zone, publié au début de ce mois.

De plus, le maïs, principale denrée de base qui compte pour 80% de sa production céréalière totale est l’une des cultures de préférence des chenilles, ce qui reste préoccupant pour la sécurité alimentaire des populations.

Baptisée « From Plan to Action », ladite réunion rassemblera des représentants de gouvernement et du secteur privé, des agriculteurs, des décideurs politiques ainsi que des experts de plusieurs institutions comme la FAO, IITA, USAID, l’AGRA et de la Fondation Syngenta.

Ces différents acteurs plancheront sur les différents moyens de vulgariser auprès de 10 millions de producteurs en un temps aussi faible que possible, la technologie la plus efficace de lutte contre les chenilles légionnaires.

Au cours de cette rencontre, les regards seront notamment tournés vers un traitement aux pesticides appliqué aux semences, développé par la Fondation Syngenta et dénommé « Fortenza Dou ».

Pour rappel, près de 70% de la population de la région d’Afrique australe dépend de l’agriculture pour son emploi, son revenu et son alimentation.

Espoir Olodo