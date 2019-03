Les acteurs des TIC et de la Finance d’Afrique et des USA discuteront du futur de la Fintech, le 11 avril 2019, à Washington

(Agence Ecofin) - L’avenir de la technologie financière sera au centre de l’Africa Fintech Summit qui se tiendra le 11 avril 2019, à l’Institut américain de la paix à Washington aux Etats-Unis.

La rencontre qui accueillera plusieurs leaders africains et américains des secteurs des technologies de l’information et de la communication et de la finance, aura comme principaux sujets de discussion l’avenir des banques, du capital-risque à l’ère du numérique, la politique et la réglementation, la blockchain, l’identité numérique, les transferts de fonds et l’inclusion financière.

Au cours du sommet, il sera accordé à des start-up africaines sélectionnées lors d’un concours sur l’opportunité New-Venture Competition ; de présenter leur savoir-faire et d’exprimer leurs besoins devant un panel d’investisseurs. Un atelier organisé à l’intention des fondateurs de fintech et présenté par Insider, une agence de relations publiques pour les entrepreneurs internationaux, leur permettra aussi de participer à un cours accéléré sur le développement du leadership et sur la visibilité dans les médias.

L’Africa Fintech Summit est organisé par Dedalus Global, société de conseil en stratégie basée à Washington et à Lagos, en partenariat avec PeaceTech Lab.

Y interviendront, des personnalités de renom du monde de la finance telles que Olugbenga Agboola, cofondateur et PDG de Flutterwave ; Bunmi Akinyemiju, PDG de Venture Garden Group, Lanre Osibona, conseiller principal en TIC du président du Nigeria, Gregory Thwaites, le directeur de la recherche chez WorldRemit.