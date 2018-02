Kampala accueillera la 16ième Conférence-Exposition des cafés fins d'Afrique, du 14 au 16 février

(Agence Ecofin) - La capitale ougandaise Kampala, sera l’hôte, du 14 au 16 février prochain, de la 16ième édition de la Conférence-Exposition des cafés fins d'Afrique (AFCCE), le plus grand rendez-vous dédié à la fève sur le continent.

L’évènement dont l’objectif est de mettre en relation torréfacteurs, négociants, experts, et entreprises opérant dans le secteur du café, se déroulera autour du thème « Une industrie durable du café pour une transformation économique et sociale ».

Il est organisé par l'Association africaine des cafés fins (AFCA), une plateforme consacrée à la promotion du commerce du café regroupant 12 pays dont le Kenya, l’Ethiopie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Malawi et le Rwanda.

Parmi les activités prévues, figurent notamment le concours de dégustation « Taste of Harvest », visant à accroître la renommée des cafés fins en Afrique, ainsi que de nombreuses présentations et ateliers de travail ayant trait à la durabilité des moyens d’existence des producteurs ainsi qu’à la place des femmes dans l’industrie caféière.

Pour rappel, l’AFCCE s’est tenue pour la première fois en 2004 au Kenya, à Nairobi. Le café contribue pour ¼ des recettes d’exportation totales de l’Ouganda, et le pays représente le second producteur africain et exportateur de la fève.

Espoir Olodo