Côte d’Ivoire : la 5e édition du SARA se tiendra à Abidjan du 22 novembre au 1er décembre prochain

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le coup d’envoi du Salon international de l’agriculture et des ressources animales (SARA) sera lancé le 22 novembre prochain à Abidjan.

Pour cette 5e édition qui durera jusqu’au 1er décembre, l’accent sera mis sur le thème « Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture africaine ? ».

Elle devrait accueillir plus de 800 exposants sur un espace de plus de 18 000 m² et environ 350 000 visiteurs provenant de 30 pays.

Le SARA 2019 sera aussi l’occasion pour la Côte d’Ivoire d’afficher ses bonnes relations avec la France, premier pays agricole européen et invité d’honneur de l’évènement.

Il faut noter que la balance agricole entre les deux pays penche largement en faveur de la nation éburnéenne.

En effet, en 2017, les exportations ivoiriennes de produits agricoles vers la France ont atteint 749 millions d’euros contre des expéditions françaises de 302 millions d’euros vers la Côte d’Ivoire.

Espoir Olodo

Lire aussi :

28/02/2019 - La lune de miel franco-ivoirienne se poursuit dans la coopération agricole