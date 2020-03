Sahel Niger 2020 : 870 millions FCFA récoltés par les acteurs des filières agricoles

(Agence Ecofin) - La 6e édition du Salon de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’environnement et de l’élevage (SAHEL-NIGER) 2020 qui a fermé ses portes le 04 mars a été une réussite pour les exposants. D’après le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Abalde Abouba, en cinq jours, les acteurs des chaines de valeur ont enregistré plus de 870 millions (1,5 million $) de chiffre d’affaires. Ces acteurs ont également réussi à nouer des partenariats avec, à la clé, une centaine de bons de commandes.

Un pari réussi notamment pour Hadjia Soumana, spécialisée dans la transformation du mil.

« J’ai pu présenter les produits que je transforme. Les visiteurs étaient très intéressés. Mes produits ont été valorisés au cours de ce salon », a-t-elle expliqué.

Venue du Bénin Marie Rose a également pu écouler ses produits faits à base de noix de coco. « J’ai reçu plusieurs commandes », se réjouit-elle.

Le salon de l’agriculture (SAHEL-NIGER) 2020 s’est tenu du 28 février au 04 mars 2020 sur le thème « Modernisation du monde rural par la formation professionnelle et technique des jeunes ». 1500 exposants et plus de 150 000 visiteurs ont été enregistrés au cours de cette édition.