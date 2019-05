Le géologue Alessandro Puliti devient le patron de la branche Upstream chez Eni

(Agence Ecofin) - La société pétrolière italienne Eni vient de nommer le géologue Alessandro Puliti (photo), son directeur de la technologie, au poste de patron de l’Upstream. Une nomination qui prendra effet à partir du 1er septembre prochain.

Puliti remplacera à ce poste, Antonio Vella qui quittera l'entreprise à la fin de l'année, après une carrière de plus de 30 ans. Une lourde responsabilité pour le brillant géologue de 56 ans, car il succèdera à la tête pensante des dernières grandes découvertes d’Eni notamment en Egypte (Zohr) et au Mozambique.

L’une de ses plus grandes missions dans les prochains mois, sera le lancement d’une autre phase de développement sur le prolifique permis Noor en Egypte où la firme s’attend à mettre la main sur de vastes gisements de gaz.

Puliti a rejoint le département réservoirs d’Eni en 1990. Depuis lors, il a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein de l'activité en amont, à la fois dans la gestion régionale, en tant que directeur général dans des pays clés comme l'Egypte et la Norvège et dans la stratégie de développement des départements tels que les réservoirs et le forage.

