Afrique du Sud : Renergen choisit les équipementiers WSCE et EPCM Bonisana pour son Virginia Gas Project

(Agence Ecofin) - Lundi, la société énergétique sud-africaine Renergen a annoncé avoir attribué un contrat à la société chinoise d’équipements Western Shell Cryogenic Equipment Co. (WSCE) et la société locale EPCM Bonisana, pour fournir les équipements nécessaires à la construction de son usine de GNL et d’hélium liquide.

Plus précisément, le premier livrera la technologie et l’ensemble des équipements techniques. Le second installera une ligne de pipeline interne et gérera l’interface du projet. Aucun détail financier concernant l’accord n’a été publié.

« Nous attendons avec impatience de voir Renergen et ses partenaires faire du gaz naturel liquide et de l’hélium liquide en Afrique du Sud une réalité », a déclaré l’entreprise dans un communiqué publié sur son site internet.

Le projet devrait être opérationnel à partir de 2021, avec une production quotidienne prévue de 645,3 tonnes de GNL et l’équivalent de 350 kg d’hélium. Il fera de l’Afrique du Sud le seul producteur commercial africain d’hélium et l’un des huit pays du monde qui exportent cette ressource naturelle, avec entre autres les États-Unis et le Qatar.

Olivier de Souza

