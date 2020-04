COVID-19 : le producteur nigérian de pétrole et de gaz Seplat accuse le coup

(Agence Ecofin) - Dans une mise à jour de ses activités au premier trimestre, la société nigériane Seplat a déclaré que ses revenus ont chuté à 130 millions de dollars au cours de la période, soit une baisse de 18 % par rapport à la même période de l’année dernière.

L’entreprise pointe du doigt la faiblesse des cours du pétrole. Mais il faut dire qu’étant donné qu’elle livre essentiellement du gaz naturel aux centrales du gouvernement, selon le modèle des achats à terme, les pertes auraient pu être plus importantes.

Malgré le contexte, c’est l’une des rares entreprises du secteur qui décide de maintenir son projet d’augmentation des dépenses d’investissement cette année. Celles-ci passeront à 120 millions de dollars, contre 100 millions de dollars précédemment. L’argent servira principalement à développer deux puits gaziers, ainsi que des infrastructures de livraison.

La société s’est surtout dotée d’une provision pour dépréciation d’actifs, de 146 millions de dollars en raison du coronavirus. En conséquence, au lieu de déclarer un bénéfice de 39 millions de dollars pour le premier trimestre, elle a subi une perte de 107 millions de dollars.

« Nous obtenons des réductions de coûts substantielles de la part de nos fournisseurs et nous gérons nos propres coûts avec encore plus de soin en cette période sans précédent et difficile. Nous sommes en dialogue constant avec nos partenaires sur les sommes dues et nous sommes heureux d’annoncer que nos flux de trésorerie restent solides et que nous avons d’importantes réserves de liquidités », a affirmé Austin Avuru, le patron de la société.

Seplat a produit 48 491 barils équivalents pétrole par jour (boepd) au cours du premier trimestre, alors que la production prévue pour l’année devrait être dans la fourchette entre 47 000 à 57 000 boepd. Au cours du premier trimestre, le pétrole a représenté 33 368 bpj de production. La production de liquides a augmenté de 52,5 % par rapport à l’année précédente, grâce à l’acquisition d’Eland Oil & Gas, tandis que celle du gaz a diminué de 38,5 %.

