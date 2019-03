Libye : Eni va financer le renforcement des capacités du personnel sécuritaire de NOC et MOGCO

(Agence Ecofin) - En Libye le plus grand producteur étranger d’hydrocarbures, Eni, vient de signer un accord avec la société publique du pétrole (NOC) pour renforcer les capacités du personnel de sécurité industrielle de la NOC et du consortium Mellitah Oil and Gas Company (MOGCO) dont il est membre.

Cet accord survient alors que les risques de reprises des affrontements entre milices armées dans les bassins de production sont toujours très élevés.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence d’Abulgasem Shengheer, membre du conseil d'administration de la NOC, Mustafa Sanalla, le PDG de la NOC, Abdul Moneim Al-Arifi, directeur général d’Eni en Libye et Hussein Abuselyana, président du comité de gestion de MOGCO.

Les responsables ont indiqué que les formations seront centrées autour des problématiques sur l'évaluation et l'atténuation des risques, la gestion des crises et les procédures complètes d'inspection sur le terrain.

« Eni est l'un des partenaires stratégiques de la NOC et l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde, reconnue pour son expertise et ses capacités technologiques que nous cherchons à apporter à la Libye. Notre secteur est l'épine dorsale de l'économie nationale - nous devons le préserver pour les générations futures », a commenté Sanalla.

Les affrontements autour des installations de pétrole et de gaz empêchent la production de monter en puissance depuis plusieurs années. Celle-ci évolue en dents de scie et constitue un frein à la relance économique, la Libye étant ultra dépendante de ses recettes d’hydrocarbures.

Olivier de Souza