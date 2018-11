Nigeria : First Exploration attribue un contrat EPCI pour ses champs Anyala et Madu

(Agence Ecofin) - Aquaterra Energy, leader mondial des solutions d'ingénierie offshore, en collaboration avec le nigérian Maerlin, s’est vu attribuer par First Exploration un contrat pour la conception, l'ingénierie et l'installation (EPCI) de deux plateformes offshore dans le cadre du développement de ses champs Anyala et Madu. Les champs sont situés sur les licences OML 83 et 85.

Les plateformes seront installées sous forme de système modulaire qui combine une plateforme offshore avec les avantages d'un développement sous-marin. Une fois terminées, les plateformes seront installées à des profondeurs d'eau de 35 à 55 m. La première goutte de pétrole est censée couler à fin 2019.

NNPC, la société publique du pétrole, est partenaire de coentreprise sur le projet.

La portée du projet d'Anyala et de Madu permettra de mettre en valeur environ 185 millions de barils de pétrole et 637 milliards de pieds cubes de gaz.

Selon des précisions de NGW, Aquaterra Energy gérera la portée du projet de bout en bout avec un soutien technique et la fabrication sur place au Nigeria. Les travaux comprendront la conception structurale, l'ingénierie de surface, le choix de l'équipement, l'approvisionnement, la gestion de la fabrication et la logistique.

L'opérateur First E&P conserve une participation de 40% dans les licences OML 83/85 tandis que NNPC détient les 60% restants.