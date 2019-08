Total renforce son partenariat avec Qatar Petroleum en lui cédant des parts en Namibie, au Kenya et au Guyana

(Agence Ecofin) - Mardi, les sociétés pétrolières Total et Qatar Petroleum (QP) ont signé plusieurs accords qui permettront à la firme qatarie d’entrer dans l’actionnariat de plusieurs blocs en Namibie, au Kenya et au Guyana. Lesdits accords sont soumis à l’approbation des gouvernements des pays qui abritent les périmètres.

Concrètement, en Namibie, Total cède une participation de 30% dans le bloc 2913B à QP et conserve 40%. La société française cède aussi 28,33% dans le bloc 2912 et conservera 37,78%. Tous les périmètres sont logés dans le bassin Orange en offshore.

Au Kenya, l’accord vient confirmer l’entente d’amodiation conclue, le 25 juillet dernier, entre QP, ENI et Total et selon laquelle Qatar Petroleum contrôlera 25 % de participation sur les blocs en eaux profondes L11A, L11B et L12, dont 11,25% cédés par Total.

Au Guyana, QP contrôlera des parts sur les blocs Orinduik et Kanuku, aux côtés de Total qui conservera 60% ainsi que le statut d’opérateur.

Olivier de Souza

