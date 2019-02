Mauritanie / Sénégal : Kosmos Energy va céder une partie de sa participation dans le projet Greater Tortue Ahmeyim

(Agence Ecofin) - Lundi, pendant sa présentation lors de la journée des marchés financiers à Londres, le producteur américain Kosmos Energy a annoncé que suite à l'intérêt formulé par plusieurs entreprises du marché, elle a l’intention de céder environ 10 % de sa participation sur le gaz transfrontalier Greater Tortue Ahmeyim.

Il faut rappeler qu’elle y contrôle 28% de participation aux côtés du britannique BP et des sociétés publiques du pétrole des deux pays (Mauritanie et Sénégal).

Les pourparlers sont donc désormais ouverts. On s’attend à ce que le processus permette d’attirer une importante firme du secteur. Le gouvernement sénégalais avait déclaré, l’année dernière, que seules des compagnies de réputation internationale arriveront dans ses eaux au cours des prochaines années.

Les ressources brutes moyennes du complexe Greater Tortue sont estimées à plus de 25 Tcf de gaz naturel. La décision finale d’investissement sur le projet a été prise en décembre dernier pour la phase 1 de monétisation de la ressource. Les partenaires y produiront 2,5 Mtpa de gaz naturel liquéfié en moyenne et les recettes seront partagées à parts égales entre le Sénégal et la Mauritanie.

Olivier de Souza

Lire aussi :

21/12/2018 - Sénégal / Mauritanie : prise de la décision finale d’investissement pour la phase 1 du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim