Trois compagnies pétrolières américaines violent les normes sur la transparence de l’ITIE

(Agence Ecofin) - Alors que les entreprises pétrolières européennes comme BP, Shell ou Total publient régulièrement tous leurs impôts et paiements aux pays non membres de l’ITIE, les compagnies américaines font office de mauvais élèves.

Le 22 septembre, l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), un organisme mondial de lutte contre la corruption, a déclaré que trois de ses membres ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips refusent de rendre publics les taxes et autres paiements versés à certains gouvernements de pays non membres où ils opèrent. Parmi ces pays, on compte l’Angola et la Libye.

Une attitude qui d’après l’ITIE, constitue une violation d’une norme fondamentale de transparence et est susceptible de jeter le discrédit sur l’organisation. La présidente du Conseil d’administration, Helen Clark a laissé entendre que des mesures fortes sont envisagées contre les entreprises ne répondant pas aux attentes du groupe.

A recent assessment of EITI supporting companies sought to identify good disclosure practices and gaps. Learn more about the data underpinning the review ? https://t.co/JwIpkxrn8n — EITI International (@EITIorg) September 22, 2021

La publication du rapport de l’ITIE dans lequel la situation a été exposée a immédiatement provoqué la réaction d’Exxon Mobil et Chevron. Casey Norton, porte-parole d’Exxon, a déclaré qu’il est important que l’opinion sache que la société « se conforme à toutes les lois en vigueur aujourd’hui ».

Pour sa part, Sean Comey, porte-parole de Chevron, indique que le groupe « soutient les efforts visant à promouvoir la transparence des revenus qui ne désavantagent pas les entreprises concernées et leurs actionnaires sur le plan de la concurrence ». Des réactions peu explicites qui témoignent du malaise provoqué par cette démarche de l’ITIE. ConocoPhillips ne s’est pas encore prononcée sur la question.

Cette situation met en évidence le fossé en matière de gouvernance entre les grandes compagnies pétrolières américaines et celles européennes. Mais, il faut savoir que la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes entend rectifier le tir.

Elle envisage de mettre en œuvre d’ici avril 2022, une disposition de la loi de réforme de Wall Street de 2010, dite loi Dodd Frank. Cette mesure exigerait des entreprises énergétiques et minières qu’elles divulguent les paiements effectués à tous les gouvernements étrangers.