Angola : face à la persistance de la rumeur, Sonangol nie vouloir sortir de la production pétrolière

(Agence Ecofin) - Depuis quelques jours, dans la presse angolaise, il est diffusé des informations, selon lesquelles la société publique du pétrole, Sonangol, va vendre ses actifs dans la production pétrolière pour payer ses dettes et se limiter à un rôle de régulateur du marché.

Face aux réactions qui ont suivi la publication de cette information, la société a déclaré, ce jour, qu’elle n’abandonnera pas ses actifs dans ce segment.

Dans un communiqué auquel Agence Ecofin a eu accès, Sonangol a indiqué qu’elle entend consolider ses actifs en s’investissant dans d'autres activités de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, telles que le raffinage, le transport, le stockage, la distribution et la commercialisation des sous-produits. Elle a poursuivi en soulignant que certaines de ces opérations passeront par la cession totale ou partielle d'intérêts et de participations dans des blocs pétroliers.

La semaine dernière, Sonangol a suspendu, pour deux mois, la vente de ses parts sur les blocs 20/11 et 21/09, en raison de l’intérêt de nombreux leaders du marché. Ce ralentissement devrait lui permettre de mieux évaluer la valeur de ces parts. Ces deux blocs pourraient lui rapporter plusieurs milliards de dollars.

Olivier de Souza