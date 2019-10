Panoro Energy signe un accord de cession de ses parts, au terme duquel il se retirera du Nigéria

(Agence Ecofin) - Mardi, la société pétrolière Panoro Energy a annoncé avoir signé avec PetroNor un accord de vente et d’achat de la totalité de ses 12,1 913 % de parts dans la licence OML 113, qui abrite le projet de pétrole et de gaz Aje.

Selon les termes de l’accord, la cession se fera en échange d’une enveloppe de 10 millions de dollars, plus une contrepartie éventuelle pouvant atteindre 25 millions $ en fonction de volumes futurs de gaz qui seront produits sur place. L’accord prévoit que PetroNor a l’option de payer une partie de la contrepartie en actions ou sous forme d’espèces, dans l’éventualité où le cours de l’action de PetroNor diminuerait à moins de 0,13 $ par action au moment de la réalisation de l’opération.

PetroNor assumera, à compter du 30 juin 2019, tous les avantages et obligations liés à la participation de Panoro dans les opérations OML 113.

« Aje était un actif non essentiel pour Panoro. L’opération nous permet de nous concentrer davantage sur le développement de nos activités organiques en Tunisie et au Gabon tout en conservant une exposition considérable dans l’OML 113. Nous sommes très confiants que PetroNor dispose des capacités techniques et financières ainsi que de l’expertise et la vision nécessaires pour faire progresser les prochaines phases ambitieuses du développement d’Aje dans le cadre d’un partenariat harmonieux et efficace avec l’opérateur YFP », a commenté John Hamilton, directeur général de Panoro.

Au Gabon et en Tunisie, Panoro contrôle d’importants actifs de production d’huile et de gaz.

