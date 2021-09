Maroc : Halliburton va participer au développement du gaz d’Anchois

(Agence Ecofin) - Depuis avril 2019, date à laquelle il a été attribué à Chariot, le périmètre d’exploration de Lixus, qui abrite la découverte Anchois, est considéré comme potentiel pilier dans la quête de l’autosuffisance gazière du Maroc.

Chariot Oil and Gas a signé une lettre d’intention contraignante avec l’Américain Halliburton, un des leaders mondiaux du secteur des services pétroliers dans le cadre du développement de la licence marocaine de Lixus, notamment de la découverte Anchois.

Selon la lettre, la société texane assistera Chariot dans la gestion du projet Anchois, fournira des services de forage directionnel et de diagraphie pendant le forage, mettra à disposition du matériel ainsi que des services d’ingénierie relatifs aux fluides de forage. Halliburton fournira ensuite des services supplémentaires pendant la campagne de développement des ressources gazières d’Anchois.

Ce contrat, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permettra initialement d’effectuer le programme d’évaluation de la découverte en décembre prochain.

