La Communauté internationale reconnait la NOC comme la seule compagnie pétrolière légitime de la Libye

(Agence Ecofin) - Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, les Emirats Arabes Unis ont publié une déclaration commune reconnaissant la National Oil Corporation of Libya (NOC) comme « la seule compagnie pétrolière indépendante, légitime et non partisane » du pays. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par la création d’une nouvelle société pétrolière contrôlée par le gouvernement de l’Est, un organe non reconnu par l’ONU.

La nouvelle société dénommée Brega Petroleum Marketing Company se veut être la seule société publique libyenne du pétrole. Son Conseil d’administration est déjà entré en contact avec plusieurs acheteurs internationaux de brut.

« Dans l’intérêt de la stabilité politique et économique de la Libye et du bien-être de tous ses citoyens, nous soutenons exclusivement la NOC et son rôle crucial au nom de tous les Libyens », ont indiqué les signataires de la déclaration.

Il faut relever que les signataires de la déclaration en faveur de la NOC n’appuient pas tous le gouvernement de l’Ouest reconnu par l’ONU. Les Émirats arabes unis soutiennent l’armée nationale libyenne (LNA) dirigée par le général Khalifa Haftar, qui est affilié au gouvernement de l’Est. La LNA poursuit ses offensives contre l’Ouest (Tripoli) dans le but de renforcer son contrôle sur le pays déchiré par la guerre.

Olivier de Souza

