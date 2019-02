Soudan du Sud : les compagnies pétrolières pourraient être complices des atrocités commises sur les populations

(Agence Ecofin) - Un panel d’experts des Nations Unies au Sud-Soudan vient de produire un rapport sur l’éventuelle implication des compagnies pétrolières dans les atrocités commises par les forces gouvernementales et l’armée de Riek Machar, l’ancien vice-président du pays.

Les compagnies pétrolières pourraient être citées comme complices de crimes de guerre, selon le document qui sera soumis au Conseil des droits de l'homme le mois prochain.

Andrew Clapha, l’un des trois membres du panel, indique que ces atrocités se poursuivent malgré l’accord de paix signé entre les deux parties. «Nous sommes outrés par les informations faisant état de milliers de civils déplacés de force à la suite d'une politique de la terre brûlée dans laquelle les parties au conflit attaquent des villages, incendient des maisons, tuent des civils et violent également des femmes et des filles.», a-t-il expliqué.

Le groupe d’experts a, entre autres, révélé que plus de 125 femmes avaient été victimes de viols collectifs multiples sur une période de 10 jours, en décembre dernier. Il a déploré les « méthodes extrêmement violentes » des forces gouvernementales et des milices associées visant principalement à assurer le contrôle des zones proches des champs pétroliers et à pacifier ou chasser la population civile.

Par ailleurs, les services de renseignement auraient de plus en plus pris le contrôle de la société publique du pétrole Nilepet, détournant de l'argent pour financer le conflit et enrichir les élites politiques et ethniques. C’est à ce niveau qu’intervient selon le panel d’experts, la responsabilité des compagnies pétrolières.

Ces dernières sont ainsi exposées à une responsabilité pénale potentielle pour avoir causé ou contribué à la poursuite du conflit armé et aux violations contre les civils dans leurs zones d'opérations. Selon le rapport, les sociétés doivent être bien conscientes de l'héritage des violations des droits de l'homme associées à l'exploration pétrolière.

Actuellement, l’activité d’exploitation du pétrole est contrôlée par trois coentreprises, la Chinese National Petroleum Company, Petronas de Malaisie et l'Indian Oil and Natural Gas Corporation. Les compagnies occidentales s’étant retirées des activités de production à l'indépendance en 2011, en partie à cause des violations des droits de l'homme.

L'année dernière, le département du Commerce des Etats-Unis a ajouté les trois coentreprises à sa liste d'entreprises qui ont violé la politique américaine ou les intérêts de sécurité nationale. Il a déclaré que les compagnies pétrolières « contribuent à la crise en cours au Sud-Soudan parce qu'elles sont une source de revenus substantiels qui, à travers la corruption publique, sont utilisés pour financer l'achat d'armes et d'autres matières qui minent la paix, la sécurité et la stabilité du Sud-Soudan plutôt que pour soutenir le bien-être du peuple ».

Olivier de Souza