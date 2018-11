Congo : New Age cherche un repreneur pour ses 25% de participation dans le bloc pétrolier Marine XII

(Agence Ecofin) - La compagnie pétro-gazière New Age envisage de céder son intérêt de 25% dans le bloc pétrolier Marine XII, situé au large des côtes de la République du Congo. Ce sont deux sources proches de la société qui ont confié l’information, à Reuters, mardi.

Etant donné la qualité de l’actif, New Age pourrait récolter jusqu’à 1 milliard de dollars, à l’issue de l’opération. Pour mener à bien cette vente, la compagnie aurait engagé la société new-yorkaise de conseil en investissement, Evercore.

New Age contrôle cette participation sur Marine XII depuis 2010, après une amodiation conclue avec Eni, l’opérateur du site, avec actuellement 65%. Le reste des parts est inscrit dans le giron de l’Etat congolais, à travers la société publique du pétrole, SNPC.

Le bloc accueille trois découvertes de pétrole (Litchendjili, Nene Marine et Minsala (anciennement Louvessi) et trois découvertes de gaz (Litchendjili, Nene Marine et NKala). Le champ Nene Marine qui a un potentiel de pétrole récupérable de 1,5 milliard de barils équivalent pétrole est entré en production, le 5 janvier 2015, avec un niveau de production initiale de 7 500 barils équivalent pétrole.

En outre, Eni est actuellement poursuivie par le fisc italien, dans le cadre d’une affaire de corruption présumée relative aux conditions d’attribution du permis Marine XII par le gouvernement congolais.

Olivier de Souza