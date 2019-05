Panafrican Energy Services et Wire International s’associent pour pénétrer le marché des technologies des puits pétroliers

(Agence Ecofin) - Mardi, le fournisseur de services pétroliers Panafrican Energy Services Group (PESG) a signé un accord de partenariat avec la société Wire International Ltd pour ensemble opérer une meilleure pénétration sur le marché africain des interventions sur les puits d’hydrocarbures et des technologies énergétiques. Ceci, avec un accent particulier mis sur les marchés émergents. L’information a été donnée via un communiqué de PESG.

Selon l’accord, le partenariat bénéficiera du potentiel du conseil et de l’appui en ingénierie de PESG et de l’expérience pratique ainsi que du savoir-faire de Wire Group dans l'intégration des dernières innovations en matière d’interventions dans les puits.

Il faut dire que vu le dynamisme des nouveaux marchés en Afrique et ailleurs, la demande en technologies d’intervention de puits est en pleine croissance. C’est donc une opportunité que comptent saisir les partenaires pour doper leurs portefeuilles et gonfler les recettes.

Le communiqué précise que Wire fournira un soutien opérationnel à son partenaire dans des lignes de service telles que le slickline, l’acquisition de données, les services de forage de puits, l’échantillonnage, l’analyse des flux, les essais de puits et les systèmes de production.

Pour Guy Roger Ngatcha, patron de PESG, cet accord permettra à PESG d’améliorer considérablement son offre intégrée de services et de rationaliser le processus de forage ; réduire les coûts et améliorer les résultats.

L’un des principaux clients de PESG est la société publique ivoirienne des hydrocarbures (Petroci) pour le compte duquel, il travaille dans le maintien de la production sur les champs Lion et Panthère.

Olivier de Souza